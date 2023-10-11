Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:43

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:43

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı'na giren adaylar ek tercih sürecini merakla bekliyordu. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Peki, YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON EK TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM yayınladığı açıklamada, "28 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanının ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." dedi.

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 11 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



