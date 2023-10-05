SGK personel alımı tercihleri başladı mı? SGK sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS 2023/6 tercih kılavuzu...

Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:57

Güncelleme: 05.10.2023 - 17:57

SGK; toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. SGK bünyesine alınacak olan sözleşmeli personel alımında Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans kadroları için açılan personel alımları KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre gerçekleştirilecek. Peki, SGK personel alımı tercihleri başladı mı? SGK sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ÖSYM KPSS 2023/6 tercih kılavuzu...

SGK PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yapabilecek.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KPSS 2023/6 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

SGK PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın sonuçlarına göre yapılacak tercihler; 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personeli şeklinde olacak.

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden adayların T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirilecek.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, ön lisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunlu. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunlu.

ÖSYM KPSS 2023/6 TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ORTAÖĞRETİM MESLEK GRUPLARI

SGK bünyesinde yapılacak olan sözleşmeli personel alımı kapsamında Ortaöğretim mezunlarına ayrılan kadrolar arasında Temizlik, Aşçı, Bulaşıkçı, Şoför, Elektrik-Elektronik meslek grupları yer alıyor.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖNLİSANS MESLEK GRUPLARI

KPSS 2023/6 tercihleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak sözleşmeli personel alımı kapsamında Önlisans mezunları için ayrılan meslek grupları arasında Büro Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi personelleri yer alıyor.

ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

LİSANS MESLEK GRUPLARI

Lisans mezunları için ayrılan meslek grupları arasında Büro Personeli yer alıyor. Bu meslek gruplarından mezun olunması gereken bölümler ve aranan şartlar aranan nitelik kodları arasında yer alıyor.

LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. Bu maddede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak görev yapan büro personeli, destek personeli, koruma güvenlik görevlisi ve teknisyen pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

2.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

2.1.3 Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

2.1.4 Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracak, atanmak için gerekli evrakları Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.