YDUS başvuruları başladı mı? YDUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2023-YDUS 2. Dönem Sınavı ne zaman?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 13:14
YDUS başvuruları başladı mı? YDUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2023-YDUS 2. Dönem Sınavı ne zaman?
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Önümüzdeki aylarda uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar, başvuru ile ilgili araştırmalara başladı.

YDUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. Dönem), 17 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak.

YDUS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Sınava başvurular 27 Ekim-6 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

YDUS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 27 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YDUS 2. Dönem Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. 

YDUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023-YDUS 2. Dönem Sınav ücreti 790,00 TL'dir.


YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

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