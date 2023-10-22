Yayınlanma: 22.10.2023 - 11:45

Güncelleme: 22.10.2023 - 11:45

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) bugün saat 10.00'da başladı. 13.15'te bitecek olan sınavın cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? YDS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? YDS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

YDS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YDS sınavının 13.15'te bitecek. Bu saatten sonra bütün adaylar sınavdan çıktığı için birkaç saat içerisinde sınavın cevap anahtarının da ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.



YDS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınav sonuçları resmi olarak ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 7 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin sitesine girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.



