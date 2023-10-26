Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:28

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:28

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın hangi tarihte yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, İSG başvuruları başladı mı? İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

İSG/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.

İSG'ye başvurular, 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak.

İSG/2 SINAVI NE ZAMAN?

10 Aralık 2023 tarihinde, Türkiye’nin dört bir yanındaki illerde düzenlenecek olan İSG/2 Sınavı, iş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Sınavın yapılacağı iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van bulunuyor.

İSG/2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 75 dakika süre verilecek. Ancak unutmayın, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmamanız gerekiyor.