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YDUS tercihleri başladı mı? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılır?

YDUS tercihleri başladı mı? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılır?

22.05.2025 12:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YDUS tercihleri başladı mı? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılır?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası tercihlerinin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, YDUS tercihleri başladı mı? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılır?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından tercihlerin başlayıp başlamadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, YDUS tercihleri başladı mı? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılır?



YDUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Adaylar, tercih işlemlerini 22 Mayıs 2025 saat 11.30'dan itibaren gerçekleştirmeye başlayabilecek. Tercih süreci, 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.

YDUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak yapılacaktır.

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