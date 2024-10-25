YDUS/2 sınavı ne zaman? YDUS/2 sınavına nasıl başvurulur?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/2) başvuruları başladı. YDUS 2. dönem sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki, YDUS/2 sınavı ne zaman? YDUS/2 sınavına nasıl başvurulur?

YDUS/2 sınavı ne zaman? YDUS/2 sınavına nasıl başvurulur?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 21:29

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 15 Aralık'ta düzenlenecek 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 2. Dönem) başvuruları başladı. Peki, YDUS/2 sınavı ne zaman? YDUS/2 sınavına nasıl başvurulur?

YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav başvurularını 4 Kasım'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.


Etiketler: #YDUS #sınav #Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

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