YDUS/2 sınavı ne zaman? YDUS/2 sınavına nasıl başvurulur?
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/2) başvuruları başladı. YDUS 2. dönem sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki, YDUS/2 sınavı ne zaman? YDUS/2 sınavına nasıl başvurulur?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 15 Aralık'ta düzenlenecek 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 2. Dönem) başvuruları başladı. Peki, YDUS/2 sınavı ne zaman? YDUS/2 sınavına nasıl başvurulur?
YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav başvurularını 4 Kasım'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
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