Beklendiği gibi oldu; M4'lü Mac'ler ne zaman tanıtılacak?

Daha önce de söylendiği gibi Apple Mac'ler için özel ve canlı bir etkinlik yapmadan tanıtmayı planlıyor.

Beklendiği gibi oldu; M4'lü Mac'ler ne zaman tanıtılacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:17

Apple, yeni nesil M4 işlemcili Mac'lerini tanıtmak için gün sayıyor. Yeni yapılan resmi açıklamaya göre özel bir etkinlik yapılmadan cihazlar tanıtılacak. Buna göre 28 Ekim Pazartesi günü yeni nesil işlemcili Mac'ler duyurulacak ve ardından satışa çıkacak. Apple, söylenene göre tek bir günde bütün modelleri tanıtmayacak, bunu günlere yayacak. 

APPLE MAC'LERİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TANITIYOR

Daha önce de ortaya çıktığı gibi ekim ayı bitmeden tanıtılacak cihazlar, 1 Kasım'da çıkacaklar. 

Neler duyurulacak? M4, M4 Pro ve M4 Max seçenekleriyle yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro, M4 işlemcili iMac ve yine M4 işlemcinin yer alacağı Mac mini bu etkinlikte karşımıza çıkacak.


Etiketler: #Apple Mac #Apple Mac Pro #Apple MacBook 2024

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