Erişim sınırlandı: YouTube ve TikTok ne zaman açılacak? YouTube açıldı mı?

Yayınlanma: 24.10.2024 - 09:22

Güncelleme: 24.10.2024 - 09:22

YouTube hata raporlarına bakıldığında 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu yaşandığı görülüyor. Downdetector'e göre de YouTube'a Türkiye'den erişimlerde sorunu var. Son 24 saate ait hata tespit raporlarına göre, TikTok'ta da son saatlerde bazı aksaklıkların yaşandığı kaydediliyor. Peki, YouTube ve TikTok ne zaman açılacak?

YOUTUBE VE TİKTOK ERİŞİM SORUNU

YouTube hata raporlarına bakıldığında 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu olduğu görülüyor.

Downdetector'e göre de YouTube'a Türkiye'den erişimlerde sorunu var.

Son 24 saate ait hata tespit raporlarına göre, TikTok'ta da son saatlerde bazı aksaklıkların yaşandığı belirtiliyor.

YOUTUBE VE TİKTOK NE ZAMAN AÇILACAK?

Sosyal medya sitelerine bu akşam saatlerinde başlayan erişim sorununa dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelmedi.

Bazı kullanıcılar sorunun bittiğini ve uygulamalara giriş yapabildiklerini söylüyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bilgiler gelirse haberimizde yer vereceğiz.