Yeliz Toy'un davası başladı: ‘Meslek itibarına saldırı’

Yayınlanma: 13.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 04:00

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve MYK üyeleri, Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Mehmet Yeşildağ, İlerici Kadınlar Derneği Genel Sekreteri Nuray Yenil ve Eğitimİş şube başkanlarının hazır bulunduğu duruşmada Toy, “Öğretmenin toplumu da aydınlatan bir çabası olması gerektiği, Başöğretmenimiz Atatürk’ten bizlere verilmiş bir görevdir. Genel merkezimizden böyle bir metin gelmese de eleştiri hakkı sınırlarında kalan bu açıklamayı yapmaktan geri durmazdım” ifadelerini kullandı.

Toy, 24 Kasım 2021’de Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenlerin hediye almaması konusunda yaptığı uyarıya karşı, “Katar’dan hediye uçak alan iktidarın bakanı öğretmene ahlak dersi veremez” başlıklı basın açıklaması yapmıştı.

Mahkeme, yazılı savunmalarının sunulması ve mütalaanın hazırlanması için davayı 23 Ocak 2024’e erteledi. Cumhuriyet’e konuşan Yeliz Toy, “Ben buradayım, savunma da yaşananlar da ortada. Buna rağmen davanın ertelenmesi düşündürücü” dedi. Yapılanların öğretmenlerin meslek itibarına saldırı olduğunun altını çizen Eğitim İş Genel Başkanı Özbay ise “Asıl sanık olması gerekenler, Katar’dan hediye alınan uçağın açıklamasını yapamayanlar, 3-5 maaşlı bürokrat sistemini yaratanlardır” ifadelerini kullandı.

