Yemekten böcek çıktı!

Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlardaki yemeklerin hijyen sorunu her geçen gün başka bir yurtta kendini gösterirken Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda da durum farklı değil.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00
Yemekten böcek çıktı!
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MEB’e bağlı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilere dağıtılan yemeklerden çıkan cisimler, hijyen sorununu gözler önüne serdi.

Yaklaşık 250 öğrenciye hizmet sunan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin yemekhanesinde patlıcan yemeğinden “tel”, makarnadan “taş”, bulgur pilavından “kurt” ve havuçlu patates yemeğinden ise “ölmüş arı” çıktı.

Hijyen koşullarının hiçe sayıldığı yemekler için öğrencilerin 22 gün için 400 lira ücret ödedikleri de öğrenildi. Öğrencilerin şikâyeti üzerine valilik soruşturma başlattı. 



yemek Kredi Yurtlar Kurumu milli eğitim bakanlığı

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