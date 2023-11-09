Yemekten böcek çıktı!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 03:00

MEB’e bağlı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilere dağıtılan yemeklerden çıkan cisimler, hijyen sorununu gözler önüne serdi.

Yaklaşık 250 öğrenciye hizmet sunan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin yemekhanesinde patlıcan yemeğinden “tel”, makarnadan “taş”, bulgur pilavından “kurt” ve havuçlu patates yemeğinden ise “ölmüş arı” çıktı.

Hijyen koşullarının hiçe sayıldığı yemekler için öğrencilerin 22 gün için 400 lira ücret ödedikleri de öğrenildi. Öğrencilerin şikâyeti üzerine valilik soruşturma başlattı.



