Yeni meslek kanunu öğretmenleri de böldü: Birbirlerinin ‘büyükbaş’, ‘küçükbaş’ diye anıyorlar

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 05:36

Kariyer basamakları uygulaması, öğretmenleri de böldü. Eski Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, bir müdürün, başöğretmen için “büyükbaş”, uzman öğretmen için de “küçükbaş” dediğine tanık olduğunu vurgulayarak, Öğretmenlik Meslek Yasası’na (ÖMY) “Öğretmenlik Meslek Kanunu, oldu bittiye getirildi. İçi boş. Böyle meslek kanunu olmaz. Kariyer böyle olmaz. Okullardaki huzursuzluk artacak” eleştirisini getirdi.

Eğitimcilerin ve eğitim sendikalarının yoğun eleştirine karşın kabul edilen ÖMY ile getirilen kariyer basamakları uygulaması, şimdiden öğretmenleri böldü. Eski MEB TTK Başkanı Dönmez, tanık olduğu bir olayı Cumhuriyet’e anlattı ve şunları kaydetti:

“Bir durakta, kendi aralarında biraz da yüksek sesle konuşan üç kişiden müdürüm dedikleri kişi, okulda yaşadıkları bir tartışmayı anlatıyor ve ‘başöğretmen’ unvanı olan öğretmeni için ‘büyükbaş’, ‘uzman öğretmen’ unvanı olan öğretmeni için de ‘küçükbaş’ ifadesini kullandı. Bu ifadeleri bir müdüre hiç yakıştıramadım. Çok üzüldüm fakat yapabileceğim bir şey yoktu. Bakanlık, yaptığı sınavın içeriği ile zaten öğretmenleri yeterince aşağıladı; YÖK de sanki bakanlıkla yarışıyormuş gibi formasyon kararı ile öğretmenlik mesleğini yok saydı. Fakat öğretmenlerin birbirlerine karşı bu denli saygısızca ifadeler kullanmaları çok üzücü.”

"İÇİ BOŞ"

Başöğretmen ve uzman öğretmenlere yapılacak ek ödemeye işaret eden Dönmez, “Bazı öğretmenlerin maaşında bir artışa neden olmaktan öte bir anlamı kalmayan bu uygulamanın adil olduğunu düşünmüyorum. Bu artışın verilme biçimi bile başlı başına sorun. Yasal zorunluluğu yerine getirmek için ilkokul seviyesinde sorular sorulması aşağılayıcı bir uygulama. Halk arasında bir söz var; ‘İkram vardır dayaktan beter.’ Öğretmenlerin ödüllendirilmesi de böyle oldu” dedi. ÖMY’nin oldu bittiye getirildiğine değinerek, “İçi boş. İçinden sadece kariyer basamakları çıktı” diyen Dönmez, “Böyle meslek kanunu olmaz” ifadelerini kullandı.

"BİLİMİ YOK SAYDILAR"

Milli Eğitim Temel Yasası’nda yer alan “Öğretmenlik ihtisas mesleğidir” hükmü ile kariyer basamaklarının kastedildiğini söyleyen Dönmez, “Fakat kariyer böyle olmaz. Bunun her meslek için yolu, yöntemi belli; lisansüstü eğitimle, yani yüksek lisansla, doktorayla olur. İlkokul düzeyinde soruları içeren, adet yerini bulsun diye yapılan bir sınavla olmaz. Bu, öğretmenin niteliğine bir katkıda bulunmaz. Bakanlık, öğretmenleri lisansüstü eğitime yönlendirme ve özendirme yerine, öğretmenlerin üniversite ile bağını kopardı, bilimi ve üniversiteleri yok saydı. Sorun çözülmedi, daha da büyüdü. Okullardaki huzursuzluk artacak ve bu da eğitimin niteliğine olumsuz olarak yansıyacak. Yaşadığım olay da bunu somut olarak gösteriyor” dedi.