Öğretmenler sokaklara döküldü
Portekiz'in başkenti Lizbon'da çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesini talep eden binlerce öğretmen sokaklara döküldü.
Portekiz'de çalışma koşullarından ve maaş yetersizliğinden şikayetçi binlerce öğretmen, başkent Lizbon'da gösteri düzenledi.
Tüm Öğretmenler Sendikasının (S.TO.P.) düzenlediği ve ülke tarihinde eğitim sisteminde şimdiye kadar görülen en büyük protestoda, öğretmenler ellerinde taşıdıkları pankartlarla sloganlar atarak Eğitim Bakanı Joao Costa'yı istifaya çağırdı.
Portekiz eğitim sisteminin giderek kötüleştiğine değinen göstericiler, devlet okullarının geride kaldığını söyleyerek, enflasyona uygun bir maaş artışı talep ettiklerini dile getirdi.
En düşük öğretmen maaşının bin 100 euro olduğu ülkede öğretmenler aralık
ayının başından beri grevde.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
- Anketçiler canlı yayında birbirine girdi
- 150 kişinin yeni partisi CHP oldu
- 'Sevincimize tahammül edemediler'
- Yeni seçim açıklaması kafaları karıştırdı
- Yeni trend: Küçük ve elektrikli
- Suriye'den Türkiye ile normalleşme açıklaması
- Bahçeli'den Kızılcahamam'da 'seçim tarihi' çıkışı
- Kılıçdaroğlu: Yapamazsınız! İzin vermem!'
- O paylaşım da 'ironi'ymiş!