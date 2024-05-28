Yeni müfredata topyekün tepki! 'Çocuklarımızı okula göndermeyiz'

Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:03

Güncelleme: 28.05.2024 - 11:24

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önerildiği günden bu yana tartışmalara neden olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” isimli yeni müfredatı dün onayladı.

Yeni müfredat bilimsellikten uzak olması, soyut kavramlara yönelmesi ve dini nitelikli ifadelerin ağırlıkta olması sebebiyle eleştirilmişti.

Bakan Tekin’in müfredatı onaylamasının ardından Cumhuriyet TV yayınına katılan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, yeni müfredatın geri çekilmesi için protestoların süreceğini belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ"

Irmak, yeni müfredatın onaylanmasının bir sürpriz olmadığını belirtti ve “Bunu kabul edecek ve susacak değiliz” dedi.

Dün müfredatın onaylanmasının hemen ardından pek çok siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelerek yeni müfredata karşı bir eylem planı yapıldığını aktaran Irmak, “Geniş tabanlı bir eylemlilik programı açıklayacağız. CHP, Dem Parti, Sol Parti, EMEP, TİP, çeşitli meslek odaları, sendikalar, Laiklik Meclisi toplantımızda yer aldı. Okulların açılma dönemine kadar protestolarımız sürecek. Gerekirse böyle bir müfredat varsa 'çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz' kampanyası başlatacağız” ifadelerini kullandı.

"GÖLGE BAKAN BİLAL ERDOĞAN"

En önemli sorunun bu durumdan en çok etkilenecek olan aileler ve çocukların müfredata dair bilgilerinin olmadığını söyleyen Irmak, “Bu Yusuf Tekin modelidir. Yusuf Tekin’in kafasındaki gerici, dinci toplum tahayyülünü hayata geçirme projesidir. Arkasında da saray, sarayın milli eğitim kurumlarında görev alan tarikatçılar ve Milli Eğitimin gölge bakanı Bilal Erdoğan var” diye konuştu.