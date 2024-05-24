'Yeni müfredat' sorusu kızdırdı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mikrofona 'elle' müdahale
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kabul edilen yeni müfredatla ilgili bir soru yöneltmek isteyen Halk TV muhabirinin mikrofonuna 'elle' müdahale etti. Tekin müfredat sorusu için uzatılan mikrofonunu eliyle uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyaya da yansıdı.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Demirli, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' için iletilen tüm görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtıldığını, yeni müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçtiğini duyurdu.
Halk TV, İstanbul Yedikule'de bir etkinliğe katılan Bakan Yusuf Tekin'e müfredatla ilgili bu gelişme ışığında bir soru yöneltmek istedi.
Tekin sorulan sorularla ilgili basın açıklaması yapacağını gerekçe göstererek soruya cevap vermek istemedi.
'ELLE' MÜDAHALE ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayındaki Halk TV muhabirinin mikrofonunu eliyle uzaklaştırarak programına kaldığı yerden devam etti.
O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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