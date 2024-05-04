Yeni müfredatta bilimsel eğitimi yok sayan MEB’in öğretmen atamasındaki yeni kriteri: Manevi yeterlilik

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat tartışmaları sürerken, öğretmenlik atama sistemini sil baştan düzenleyecek bir yeniliğe gideceklerini açıkladı. Tekin, yeni çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Yasası’nın (ÖMY) ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre öğretmen adayları, 4 yıllık lisans eğitiminin ardından KPSS notlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne girecek. Adaylar akademide 550 saatlik bir eğitimi başarıyla tamamlamaları durumunda bakanlık bünyesinde “sözleşmeli” olarak çalışacak. Bu süreci de başarıyla atlatan öğretmenler kadroya geçirilecek.



İLK ADIM 2017'DE

Cumhuriyet, dün bakanın bu açıklamalarından hareketle eğitim fakültelerinin ve atanmayan yaklaşık 700 bin öğretmenin durumunu gündeme getirmişti. Bakan, eğitimde geliştirdikleri her adımın uzun süredir planlandığını savunurken, Milli Eğitim Akademisi’nin bakanlığın daha önceki eylem planlarında olduğu ortaya çıktı.

Milli Eğitim Akademisi programının, “2017- 2023 Öğretmen Strateji Belgesi”nde “aday öğretmen yetiştirme programı kapsamında ‘Öğretmen Akademilerinin’ kurulması” hedefi kapsamında ilk kez bakanlığın planları arasına koyulduğu saptandı. Bakan Tekin, o tarihte Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığı görevinde (2013-2018) bulunuyordu. Bakanlık, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nde öğretimde “erdemdeğer-eylem” adında model getirildi. Bu modelle, öğrencilerin yaşam boyu sürdürecekleri kazanımların inanç ve din düzleminde verilmesi amaçlanıyor.

Edinilen bilgilere göre yeni ÖMY kapsamında bakanlık Milli Eğitim Akademisi’ni kurmayı hedeflerken, “öğretmenlik yeterlilik” niteliklerinde de güncellemeye gitti. Bakanlık, öğretmenlik mesleğinde mevcut olan “özel alan biligisi”, “pedagojik formasyon bilgisi” ve “genel kültür bilgisi” yeterliliklerine “manevi değerler eğitimi verme” yeterliliğini ekledi. Bakanlığın, öğretmen adaylarına akademi kapsamında gösterilecek dersler arasında “öğrencilere manevi değerler eğitimi verme” dersinin de bulunduğu iddialar arasında.

