Yeni müfredatta bilimsel eğitimi yok sayan MEB’in öğretmen atamasındaki yeni kriteri: Manevi yeterlilik
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredata tepkiler sürerken şimdi de öğretmenlerin “manevi değerler eğitimi verme” yeterliliği ölçülecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf
Tekin, müfredat tartışmaları
sürerken, öğretmenlik atama
sistemini sil baştan düzenleyecek bir
yeniliğe gideceklerini açıkladı. Tekin,
yeni çıkarılacak Öğretmenlik Meslek
Yasası’nın (ÖMY) ayrıntılarını
kamuoyu ile paylaştı. Buna göre
öğretmen adayları, 4 yıllık
lisans eğitiminin ardından
KPSS notlarına göre Milli
Eğitim Akademisi’ne
girecek. Adaylar
akademide 550 saatlik
bir eğitimi başarıyla
tamamlamaları durumunda bakanlık
bünyesinde “sözleşmeli” olarak
çalışacak. Bu süreci de başarıyla
atlatan öğretmenler kadroya
geçirilecek.
İLK ADIM 2017'DE
Cumhuriyet, dün bakanın bu açıklamalarından hareketle eğitim fakültelerinin ve atanmayan yaklaşık 700 bin öğretmenin durumunu gündeme getirmişti. Bakan, eğitimde geliştirdikleri her adımın uzun süredir planlandığını savunurken, Milli Eğitim Akademisi’nin bakanlığın daha önceki eylem planlarında olduğu ortaya çıktı.
Milli Eğitim Akademisi programının, “2017- 2023 Öğretmen Strateji Belgesi”nde “aday öğretmen yetiştirme programı kapsamında ‘Öğretmen Akademilerinin’ kurulması” hedefi kapsamında ilk kez bakanlığın planları arasına koyulduğu saptandı. Bakan Tekin, o tarihte Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığı görevinde (2013-2018) bulunuyordu. Bakanlık, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nde öğretimde “erdemdeğer-eylem” adında model getirildi. Bu modelle, öğrencilerin yaşam boyu sürdürecekleri kazanımların inanç ve din düzleminde verilmesi amaçlanıyor.
Edinilen bilgilere göre
yeni ÖMY kapsamında bakanlık
Milli Eğitim Akademisi’ni kurmayı
hedeflerken, “öğretmenlik yeterlilik”
niteliklerinde de güncellemeye gitti.
Bakanlık, öğretmenlik mesleğinde
mevcut olan “özel alan biligisi”,
“pedagojik formasyon bilgisi” ve
“genel kültür bilgisi” yeterliliklerine
“manevi değerler eğitimi verme”
yeterliliğini ekledi. Bakanlığın,
öğretmen adaylarına akademi
kapsamında gösterilecek dersler
arasında “öğrencilere manevi
değerler eğitimi verme” dersinin de
bulunduğu iddialar arasında.
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