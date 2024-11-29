Yenilgi yasağı anımsattı: Yasak AKP’ye işlemedi, CHP’li belediyelere uygulanmak isteniyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:16

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:38

CHP lideri Özgür Özel, valiliklerden, belediyelere ‘Bu iş MEB’in işi. Bu kreşleri kapatın. Başkasının açmasına izin vermeyin. Açık olanları da kapatın’ uyarısı geldiğini söyledi. Buna karşılık Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kreş-anaokulu ayrımı yapıp muhalefete yüklendi. Tekin, “Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı” dedi ve kreş kapattırma veya açtırma yetkilerinin olmadığını savundu. 2007'den beri hiçbir belediyeye anaokulu veya anasınıfı açması için ruhsat vermediklerini de belirten Tekin, “Açılanlar varsa kanuna aykırı biçimde açılmışlardır” ifadelerini kullandı.

CUMHUR ‘KREŞ’ YAŞINI DİKKATE ALMAMIŞ

Tekin’in açıklamaları Cumhur İttifakı belediyelerinin kreş ve anaokulu politikalarıyla karşıtlık oluşturdu. Örneğin Mamak Belediyesi’nin AKP’li belediye başkanı Murat Köse başkanlığı döneminde ilçede anaokulları açtı. AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin önceki dönem belediye başkanlığında bazı anaokulların belediye tarafından kreş olarak işletildiği belirlendi. Keçiören Belediyesi AKP’li Turgut Altınok yönetimindeyken açılan belediye kreşlerinde 36-42 aylık çocukların, Gölbaşı Belediyesi MHP’li Ramazan Şimşek yönetimindeyken açılan belediye kreşlerinde ise 36-72 aylık çocukların eğitim gördüğü ortaya çıktı. Öte yandan Pursaklar Belediyesi’nin AKP’li Selçuk Çetin döneminde ‘Nezaket kreşleri’ çatısı altında 3-6 yaş çocuklara adab-ı muaşeret dersleri verdiği, Kahramankazan Belediyesi’nin ise belediye kreşlerinde 24-72 aylık çocuklara Kuran-ı Kerim dersi verdiği görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kreşleri 0-24 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlıyor.

ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİNDE 2 BİN 625 ÇOCUK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 36-66 ay yaş aralığındaki belediye personeli çocuklarına ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına, sayıları 25’i bulan “Çocuk Etkinlik Merkezleri”nde, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılım imkanı sağlıyor. Bu merkezlerden 2 bin 625 çocuk faydalanıyor. Merkezlerin fiyat ücreti ise aylık 4 bin 950 lira.