AKP, kendi kuruluşlarına dokunmayıp CHP’li belediyelerin kreşlerini kapatmaya çalışıyor... Emekli Mülkiye Başmüfettişi Esen: ‘Bakanlıklardan izin almalarına ihtiyaç yok’

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:31

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:31

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in CHP belediyeleri tarafından faaliyet yürüten kreş, anaokulu ve/veya anasınıflarını hedef almasının ardından tartışmalar arttı.

Kendi belediyelerinin kreşlerine dokunmayan AKP’nin CHP’li belediyelerin kreşlerini kapatmaya çalıştığı anlaşıldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, belediyelerin bu kurumlarıyla ilgili mevzuatı anlattı.

BELEDİYENİN GÖREVİ

Esen, Büyükşehir Belediyesi Yasası’nda büyükşehir ve ilçe belediyelerine “Çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak" görevlerinin verildiğini aktardı. Diğer yandan Devlet Memurları Yasası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca belediyelerin işveren sıfatıyla istihdam etmekte oldukları memur ve işçilerin çocukları için çocuk bakımevi/bakım yurdu açma görevlerinin olduğunu da belirtti. Esen, konuya ilişkin ikincil mevzuat olarak Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca (ASHB) yayımlanmış ve halen yürürlükte olan altı adet yönetmelik olduğunu da vurguladı.

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Esen, bu yönetmeliklerin şunlar olduğunu açıkladı:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik (BKK), MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Yönetmeliği, MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AÇSGB) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği, AÇSGB Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Yurtlarına Dair Yönetmeliği."

‘İNİSİYATİF RESMİ KURULUŞLARDA’

Esen, Bakanlar Kurulu Kararıyla ve İş Güvenliği Yasası’na ASHB tarafından çıkarılmış yönetmeliklerde kurumların öncelikle kendi personel çocukları için açılacak çocuk bakımevi/bakım yurdunun kuruluş ve işleyiş esaslarının düzenlendiğini söyledi. “Çocuk bakımevi/bakım yurtlarının açılışlarındaki inisiyatif tümüyle resmi kuruluşlara bırakılmıştır” diyen Esen, şunları kaydetti:

“Açılışları için ayrıca izne alınması gerekmemektedir. Kurumlara sadece uygun yerde açtıkları bakımevlerini bildirme vb. yükümlükler getirilmiştir. Sonuç olarak; sözü edilen mevzuat gereğince belediyelerin; çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek bağlamında kreş, çocuk bakımevi vb. tesisleri kurabilecekleri açıktır. Belediyelerin bu amaçla konu ile ilgili bakanlıklar olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ayrıca izin almalarına gerek yoktur. MEB alınacak izin doğrultusunda belediye şirketleri aracılığıyla okul öncesi eğitim kurumu da açabilecekleri değerlendirilmektedir.”