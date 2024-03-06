Yenimahalle’nin Cumhuriyet Akademisi 9 Mart’ta açılıyor

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:32

Güncelleme: 06.03.2024 - 10:32

Ankara’da gençlerin ve çocukların çağın gereklerine uygun olarak eğitim alması için Yenimahalle Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne armağan edilen 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi, açılış için gün sayıyor. Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde, gençlerin kültürel, sosyal, bilişim ve spor gibi alanlarda çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitim alması için hizmet verecek olan 10 bin metrekare inşaat alanına konumlandırılan tesis, 9 Mart Cumartesi günü açılacak.

Estetik görüntüsü ile dikkat çekiyor

İç tasarımı tamamlanan ve mobilyaları yerleştirilen akademi, estetik görüntüsü ile de dikkat çekiyor. Tesisi gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, teknolojideki son gelişmelerin akademide takip edileceğini söyledi. Yaşar, “Akademimizde çocuklarımızın bilimsel projelere imza attıklarını göreceğiz. Çocuklarımız akademi sayesinde normal derslerin yanında dijital eğitimler de alacak. Akademi içerisinde robot teknolojisi ve kodlama atölyeleri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atölyeleri, etüt merkezleri, endüstriyel tasarım atölyeleri, sanat tasarım atölyeleri, enerji ve çevre atölyeleri, çok amaçlı salon, meslek edindirme atölyeleri, dron pilotluğu atölyesi, kütüphane, dijital kütüphane ve yabancı dil kursları var. Akademinin bahçesi ise amfi tiyatro şeklinde faaliyet gösterecek. Teknoloji çağındayız ve sürekli gelişen bir teknoloji var. Biz de bunun takipçisi olacağız” dedi.