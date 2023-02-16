YKKED’den 'uzaktan eğitim' tepkisi: Yıkım eğitimle engellenir

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 14:13

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 14:13

YKKED’den yapılan açıklamada iktidarın uzaktan eğitim kararına ve KYK yurtlarından öğrencilerin tahliye edilmesine tepki gösterildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Eğitime getirilen sınırlamalar, hakkın özünü, ölçülülük ilkesini ve demokratik toplum düzeninin gerekleri kriterlerini ihlal etmektedir. Depremin yaralarını sarmak ve eğitimi de gerektiği şekilde devam ettirmek mümkündür, her ikisinden de vazgeçemeyiz. Pandemi sürecinde öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun uzaktan eğitime erişme olanağının olmadığı fark edilmiştir. Güvenli bölgelerde okullar, üniversiteler ve kamu yurtları öğrencilere açık tutulmalıdır. Depremden etkilenen bölgelerde üniversiteler kendi çözümlerini üretebilir. Kademeli öğretime geçiş, geçici kampüs ve başka bölgelere yatay geçiş, zarar görmeyen illerdeki üniversitelerin, depremde zarar gören üniversite öğrencilerini gittikleri kentlerde konuk öğrenci olarak kabul edip eğitmesi gibi uygulamalar mümkündür. Öğrencilerimize başka bir barınma olanağı sağlamadan, evlerine dönüş olanağı yaratmadan apar topar yurtlarından çıkartmak, afet yönetimi değildir, yeni mağduriyetler yaratmak demektir. Çalışarak okuyan, barınma sorunlarına zar zor koşullarda kavuşan, zor şartlarda ev tutup kira ödeyen gençlerimizi yerlerinden yurtlarından bir de eğitimlerinden etmek, 2023 yılı Türkiye’sinin çözümü olamaz. Depremlerin yıkımı, ancak bilimle, eğitimle engellenir.”