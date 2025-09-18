YKS tercih kılavızında 2 ve 4 yıllık boş kalan devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri yer alacak. Adaylar üniversitelerin taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2. tercih taban puanları belli oldu mu?

2025 YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından “2025 YKS ek tercih kılavuzu açıklandı” duyurusu geldikten sonra ek tercihler resmen başlayacak. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini ösym.ais.gov.tr adresinden gerçekleştirecek.

Üniversitelerin akademik takvimi dikkate alındığında YKS tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde en geç 19 Eylül'e kadar yayımlanması ve tercihlerin başlaması bekleniyor.

YÖK tarafından kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi boş kalan kontenjanlara kılavuzda yer verecek ve adaylar ilgili üniversite ve bölümlerin boş kalan kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

Geçtiğimiz yıl tercih dönemi 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih ekranının 5 (beş) gün açık olması bekleniyor. Ek tercih ücreti ise yayımlanacak kılavuzla birlikte belli olacak.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZUNDA NELER OLACAK?

YKS ek tercih kılavuzunda adaylar 2 yıllık ön lisans programlarını ve 4 yıllık lisans programlarını görüntüleyebilecek. Adaylar kılavuzda yer alan koşul ve açıklamaları dikkate alarak tercihlerini yapacak.

Belirlenen şartları sağlamayan adaylar, tercih listelerinde ilgili üniversitelere yer veremeyecek. YKS tercih kılavuzunda ek tercih ücreti, boş kontenjanlar, taban puanlar yer alacak. YKS tek tercih döneminin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları kısa süre içerisinde açıklanacak ve adaylar üniversitelere kayıt yaptırarak eğitimlere katılabilecek.