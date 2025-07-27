ÖSYM YKS 200, 210, 220, 230. 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla alım yapan üniversite ve bölümler merak konusu oldu. Peki, YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

YKS 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 PUANLA GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER

Üniversitelerin alım yaptığı tavan ve taban puanlar her yıl değişkenlik gösteriyor. 2025 yılının taban puanları henüz belli olmadı. Ancak adaylar tercih etmek istedikleri bölüm ve üniversitelerin 2024 yılına ait üniversite taban puanları listesini görüntüleyebilir.

YKS 2024 TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

YKS 2024 tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih değişiklikleri yapılabilecek.