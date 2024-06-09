Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:02

Güncelleme: 09.06.2024 - 15:02

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, sınav soruları ve olası yanıtlar üzerine yoğun tartışmalar yaşanıyor. Özellikle tarih soruları arasında dikkat çeken bir soru vardı: "Atatürk, hangi savaşta Anafartalar Komutanı olarak görev yapmıştır?" Öğrenciler sınavın ardından bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, YKS 2024 Atatürk hangi savaşta Anafartalar komutanıydı?

ATATÜRK HANGİ SAVAŞTA ANAFARTALAR KOMUTANIYDI?

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihindeki en kritik savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşı, 1915 yılında birçok cephede yoğun çatışmalara sahne olmuştur. Bu savaşın önemli cephelerinden biri olan Anafartalar, Gelibolu Yarımadası'nın stratejik kuzey kesimlerinde yer almaktadır ve Çanakkale Boğazı'nın kontrolü açısından büyük öneme sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk, bu cephede "Anafartalar Kahramanı" unvanını kazanmıştır.

1915 yılının yaz aylarında, İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışırken, Osmanlı ordusu büyük bir direniş sergilemiştir. Mustafa Kemal, 6 Ağustos 1915'te Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirildiğinde, bu büyük sorumluluğu üstlenmiş ve hızla harekete geçerek savunma hattını güçlendirmiştir.

Atatürk'ün komutasındaki Türk birlikleri, 26 Ağustos ve 10-11 Eylül 1915 tarihlerinde düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. Bu taarruzlar, Anafartalar Cephesi'nde dengeleri değiştirerek düşman kuvvetlerini geri çekilmeye zorlamış ve Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" unvanını almasını sağlamıştır.

Atatürk'ün Anafartalar'daki üstün liderlik yetenekleri, ilerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak sergilediği liderlikle de örtüşmektedir. Anafartalar, Atatürk'ün askeri dehasının ve liderlik vasıflarının belirginleştiği bir dönüm noktası olarak kabul edilir.