YKS 2026 için geri sayım başladı ve resmi duyuru beklentisi artıyor. Sınav tarihleri, başvuru başlangıç ve bitiş günleri ile geç başvuru imkanları, adayların planlamasında kritik rol oynuyor. Peki, YKS 2026 ne zaman? ÖSYM 2026 YKS tarihini açıkladı mı?

2026 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların tarihi belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada “Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.“ ifadelerini kullandı.

KPSS OTURUMLARI EYLÜL’DE YAPILACAK

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,

KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,

KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.