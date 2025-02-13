YKS başvuruları 3 Mart'ta sona erecek. Sınav 21-22 Haziran'da: Erken havlu atmayın!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:06

Eğitim uzmanı, psikolojik danışman Cihan Yeşilyurt, geçen yıl hukuk fakültelerini tercih edebilmek için 125 bin olan başarı sırasının bu yıl 100 bine getirildiğini hatırlatarak, “Bu durumun hukuk tercihi yapacak adayları zorlayacağını söyleyebiliriz. Zira 100 bin başarı sırası eşit ağırlık puan türü için oldukça yüksek. Öğrencilerin daha fazla çaba harcamaları ve netlerini artırmaları gerekecek” dedi.

Başarı sıralaması istenen diğer yükseköğretim programları için herhangi bir değişiklik yapılmadığına dikkat çeken Yeşilyurt, tıp fakültesi tercihi için 50 bin olan sıralamanın devam ettiğini, 34 yaş üstü kadınlar ve depremzede adaylar için kontenjan uygulamasının bu yıl da süreceğini söyledi. YKS’de her bir oturum için adaylardan istenen ücret ise 450 TL. Geçen yıl bu rakam 295 TL idi.

10 MADDEDE SON 4 AY

Yeşilyurtun üniversite adaylarına kalan süre için önerileri şöyle:

1) Adaylar ilk dönemi verimli geçiremediklerini düşünüyorlarsa, ikinci dönem yeni bir başlangıç olabilir. Konuları tek tek yazıp güçlü ve zayıf olduklarınızı belirleyin ve eksiklerinizi kapatmak için harekete geçin. Erken havlu atmayın, elinizden gelen gayreti gösterin! Çok şeyin değiştiğini göreceksiniz.

2) Sınava hazırlıkta herkesin takılıp kaldığı bir konu var: Soru sayısı. Kaç tane soru çözüldüğünü saymaya gelene kadar bir öğrencinin yapması gereken çok önemli bir iş var. Dersi anlatıldığı yerde, öğretmenden dinlemek. Bunu yapmadan soru çözmeye ağırlık vermenin hiçbir anlamı olmaz.

3) Çözülemeyen soruları doğru zamanda yani fazla bekletmeden ve biriktirmeden sormanın konuyu tam olarak kavramadaki katkısı çok büyük. Bu soruları saklayıp sınava yakın zamanlarda kendinizi tekrar deneyebilirsiniz.

4) Geçmiş yılların üniversite sorularını ve iki haftada bir en az bir tane (TYT-AYT) deneme sınavı çözmek adayların performansını artıracaktır.

5) Adaylar özellikle TYT’de zaman problemi yaşayabiliyor. Bu yüzden yapılacak denemelerde zamana uymaya gayret gösterilmeli. Özellikle deneme sınavlarında tuvaleti bahane edip sık sık sınav bölünmemeli. Çünkü gerçek sınavda bu şans olmayacak.

6) Üniversite sınavında her soru çok değerli. Yapacağınız bir fazla soru binlerce adayın önüne geçmenizi sağlayabilir. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp her derse gereken önemi vermelisiniz.

7) Adaylar, konu eksiklerini gidermek için okulda ya da kursta mutlaka öğretmenlerin etütlerinden yararlanmalılar. Sadece video anlatımlarıyla yetinmemeliler.

8) Öğrenciler konuların yetişemeyeceğini ve çok eksikle sınava gireceklerini düşünüyorlar. Bu endişe, çalışmaya sevk ederse öğrencilerin lehinedir. Derslere asılın, eksikleri giderin. Kendinize güvenin.

9) Adaylar sağlıklarına, özellikle beslenme ve uykularına özen göstermeliler. Düzenli beslenme ve uyku düzeninin ayarlanmış olması fiziksel olarak kişilerin daha zinde hissetmesini sağlayacak, kaygıyı da azaltacaktır.

10) Sürekli “sınav zor olacak” düşüncesi ile hareket etmek paniğe yol açabilir. Bu yüzden sınava ilişkin olumlu düşünmeye çalışmalısınız.