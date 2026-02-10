YKS başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Başvurular, ÖSYM'nin adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden YKS son başvuru tarihine kadar yapılabilecek. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvuru ücreti ne kadar?

2026 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat tarihi itibarıyla başladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.’’

YKS SON BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Şubat tarihinde başlayan YKS başvuruları 2 Mart'ta sona erecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti, her oturum için 700,00 TL olarak belirlendi.