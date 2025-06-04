YKS başvurularında düşüş: 'Gençlerin, eğitimle yaşamlarını değiştirme umudu tükendi'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuru sayıları açıklandı. Açıklanan 2 milyon 560 bin 640 sayısı son 5 yılın en düşük sayısı olarak kayıtlara geçti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaynakları, depremzedelere tanınan ücretsiz sınav başvurusu hakkının etkisinin olduğunu belirtti. Söz konusu haktan 1 milyon adayın yararlandığı bilgisini paylaştı. YKS başvuru sayısı 2024 yılında 3 milyon seviyesine gerilemişti.Kaynaklar bu sınavda da 4+4+4 sisteminin ilk lise mezunlarının sınava girmesinin başvuru sayısını yaklaşık 400 bin artırdığına dikkat çekti. Son sınıf aday başvurusunda bu yıl 270 binlik bir azalma olduğunu belirten kaynaklar, mezuna kalanların başvurularında da 120 bin civarında bir düşüş olduğunu ifade etti.

'CİDDİ TARTIŞMALAR VE ÇALIŞMALAR YAPILMALI'

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, bir önceki yıldaki başvuru sayısına göre 560 bin 230 daha az başvuru yapıldığını anımsattı. Başvuru sayısındaki azalma üzerine ciddi tartışmaların ve çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Bozdoğan, "Başvuru sayısında yaşanan azalmanın görünen en önemli nedeni; eğitim aracılığıyla gençlerin, yaşamlarında anlamlı değişiklikler yapma umudunun tükenmiş olmasıdır. Bu durum böyle devam ederse ileride eğitimden uzaklaşan geniş kesimlerin oluşma olasılığı artmaktadır" dedi.

'KAMUCU ANLAYIŞLA YENİDEN YAPILANDIRILMALI'

İkinci nedenin, yaşanan ekonomik krize bağlı olarak yükseköğrenim giderlerinin karşılanmasında yaşanacak güçlükler olduğunu ifade eden Bozdoğan, "Bu durumda olan gençleri destekleyen sosyal politikaların olmaması, yükseköğrenimden uzaklaşmayı getirmektedir. Ayrıca, diplomalı işsiz sayısında yaşanan artış ve üniversiteyi bitirse dahi gençlerin iş bulma umudunun düşük olması başvuru sayısının azalmasına neden olmaktadır. Gençlerin eğitim aracılığıyla yaşamlarını değiştirme umudu ve üniversite eğitimi sırasında desteklenmeleri geleceğimiz açıdan kritik öneme sahiptir. Bu nedenle yükseköğretim politikalarının kamucu bir bakış açısıyla yeniden yapılandırılması gerekmektedir" diye konuştu,