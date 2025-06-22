YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturumda düzenleniyor. Peki, YKS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılacak?

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Takvime göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2025 YKS'nin ilk oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu AYT ise 22 Haziran Pazar günü düzenlendi. 3. ve son oturum TYT ise 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek.

YKS soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları, genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

Buna göre; (TYT-AYT-YDT) YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 22 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde veya 23 Haziran Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

2025 TYT, AYT VE YDT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet adresi "osym.gov.tr" üzerinden yayımlanacak.

2025 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldığında haberimize eklenecektir.