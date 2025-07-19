YKS'de en yüksek puanla yerleşen bölümler neler?

19 Temmuz 2025 itibarıyla 2025 YKS sonuçları açıklandı ve tercih dönemine sayılı günler kaldı. İşte, 2024 YKS verilerine dayanarak en yüksek puanla öğrenci alan bölümler...

SAĞLIK VE TEMEL BİLİMLER

Tıp Fakültesi – Türkiye genelinde en yüksek taban puana sahip bölüm oldu: 500,94 puan ile başarı sıralamasında ilk 10.000 arasında yer aldı

Diş Hekimliği ve Eczacılık de yine yüksek puanla öğrenci alan sağlık bölümleri arasında yer aldı.

MÜHENDİSLİK

Elektrik-Elektronik Mühendisliği – 423,38 puan ile yüksek başarı sırası 60.000)

Makine Mühendisliği – 407,28 puan ile yüksek başarı sırası 75.000

Endüstri Mühendisliği – Zirveye en yakın mühendisliklerden: 425,50 puan, başarı sırası 58.000

EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER

İşletme ve özellikle İngilizce İşletme programları yüksek puanla öğrenci aldı: sırasıyla 319,63 puan ve 354,25 puan

İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi gibi bölümler de 300 üzerinde puanla yerleşme sağladı

Uluslararası İlişkiler – 346,51 puan, oldukça yüksek başarı sırası 136.000 ile dikkat çekti

2025 TERCİH DÖNEMİ ÖNERİLERİ

En yüksek puanlı bölümler (Tıp, Mühendislik, İngilizce İşletme vb.) için başarı sıralaması kontrol edilmeli. Puanlar bu bölümlerin 2024 taban puanlarının üzerinde olmalı.

Burslu vakıf programları, özellikle Tıp, Psikoloji ve Mühendislik gibi bölümler yüksek taban puanıyla tercih yapılabiliyor.