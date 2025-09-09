YKS’de mazeret kayıtları için son tarih belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleştiği halde mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylara 12 Eylül 2025’e kadar ek kayıt hakkı tanındığını açıkladı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması halinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı, adayların yerleştirildikleri üniversitelere başvurmaları halinde, mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerini vurguladı.