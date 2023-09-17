Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:27

Güncelleme: 17.09.2023 - 10:27

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Üniversitelerin ilk tercihleri sonrasında kalan boş kontenjanları için tercihlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini ek tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nereden öğrenilir?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.