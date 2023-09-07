YÖKDİL sonuçları açıklandı: 2023 YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM'den YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır?

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:40

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:40

27 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu. ÖSYM bugün YÖKDİL sonuçlarını açıkladı. Peki 2023 YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM'den YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır?

2023 YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



YÖKDİL sınav sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM'nin sonuç sayfasına girmeniz gerekmektedir. Bu sayfaya girmek için öncelikle https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. Daha sonra TC kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girerek sonucunuza erişebilirsiniz.