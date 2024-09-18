Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:59

Güncelleme: 18.09.2024 - 13:59

Üniversite ek yerleştirme sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Eylül'de sona erdi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTE EK KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül'de sona erdi. YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.

Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.