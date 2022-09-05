2022 YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı ? Ek yerleştirmede üniversite kayıt tarihi ne zaman?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:05

Hedefledikleri üniversite veya bölümlere ilk tercihlerinde yerleşemeyen binlerce adayın gündeminde YKS ek tercih tarihleri yer alıyor. İşte, 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri tarihi...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması ve kayıt döneminin sona ermesinin ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlanmıştı. 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURU EKRANI

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor. ÖSYM geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır." ifadelerine yer vermişti.

EK YERLEŞTİRMELERİN ÜNİVERSİTEDEKİ KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ek tercih hakkıyla istedikleri programa yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru hakkından yararlanamayacak.