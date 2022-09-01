YKS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih başvurusu ne zaman? 2022 YKS ek tercih kontenjanları, kılavuzu ne zaman açıklanır?
2022 yılı üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla ek tercih yapmayı bekleyen binlerce üniversite adayı, ÖSYM'den gelecek YKS Ek Tercih Kılavuzu'na odaklandı.
Hedefledikleri üniversite veya bölümlere ilk tercihlerinde yerleşemeyen binlerce adayın gündeminde YKS ek tercih tarihleri yer alıyor.
Adaylar, '2022 YKS ek tercih kontenjanları ve ek tercih kılavuzu açıklandı' haberini heyecanla bekliyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih başvurusu ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih kontenjanları, kılavuzu ne zaman açıklanır?
YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlandı. Bu doğrultuda YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
Geçen yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
KİMLER EK YERLEŞTİRME İÇİN BAŞVURAMAZ?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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