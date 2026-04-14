2026 YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği, üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2026 LGS sınavının milli maç nedeniyle bir gün önce çekilmesinin ardından YKS sınav tarihinin de değişmesi gündemde. Peki, YKS ertelenecek mi? 2026 YKS (Üniversite Sınavı) ne zaman yapılacak?

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran ayının üçüncü haftasında üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecektir. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılacağı sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacaktır. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar sabahı saat 10:15'te, son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra saat 15:45'te uygulanacaktır.

2026 YKS ERTELENECEK Mİ?

20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Paraguay maçı nedeniyle, YKS sınav tarihinin de ertelenmesi gündemde yer alıyor.

ÖSYM Başkanlığı tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.