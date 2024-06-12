YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar?
ÖSYM görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 2024 YKS oturumlarında (TYT, AYT, YDT) sınav görevlisi olan görevliler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar?
8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavlarında gözetmen olarak görev yapan kişilerin ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Peki, YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar?
2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM görevli ücretleri, sınav görevlilerine belirtilen tarihlerde hesaplarına yatırılmaktadır.
Ödemeler için net bir tarih belirtilmedi fakat geçtiğimiz sene uygulanan YKS sınavlarının ardından, sınav görevlisi ücretleri de bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı. Buna göre; ÖSYM görevli ücretlerinin bu yıl bayram sonrasında yani 24-28 Haziran'da hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
2024 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.
İşte sınav görevlisi ücretleri tutarı;
- Salon Başkanı: 1.057 TL
- Gözetmen: 1.025 TL
- Yedek Gözetmen: 769 TL
- Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
- Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
- Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
- Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
- Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
- E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
- E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
- E-Sınav Gözetmen: 769 TL
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