Yayınlanma: 12.06.2024 - 11:45

Güncelleme: 12.06.2024 - 11:45

8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavlarında gözetmen olarak görev yapan kişilerin ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Peki, YKS görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 sınav görevlisi ücreti ne kadar?

2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM görevli ücretleri, sınav görevlilerine belirtilen tarihlerde hesaplarına yatırılmaktadır.

Ödemeler için net bir tarih belirtilmedi fakat geçtiğimiz sene uygulanan YKS sınavlarının ardından, sınav görevlisi ücretleri de bir sonraki hafta hesaplara yatırılmıştı. Buna göre; ÖSYM görevli ücretlerinin bu yıl bayram sonrasında yani 24-28 Haziran'da hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

2024 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

İşte sınav görevlisi ücretleri tutarı;