YKS gözetmen ücreti ödeme tarihi 2025, sınav sonrası öğretmenlerin gündemine geldi. Peki, YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak? YKS görevli ücretleri ne kadar?

2025 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM sınav görevlisi ücretleri 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için;

Bina Yöneticisi: 1.384 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.521 TL

Salon Başkanı: 1.338 TL

Gözetmen: 1.223 TL

Yedek Gözetmen: 1.070 TL

MEB SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2025:

Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yardımcısı): Brüt 1.721,35 TL / Net 1.450,08 TL

Salon Başkanı: Brüt 1.670,72 TL / Net 1.407,43 TL

Gözetmen: Brüt 1.620,09 TL / Net 1.364,78 TL

Yedek Gözetmen: Brüt 1.215,07 TL / Net 1.023,58 TL

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Önceki yıllara dayanarak, YKS sınav gözetmen ücretleri sınavdan bir hafta sonra hesaplara yatırılmaya başlanıyor. ÖSYM sınav görevli ücreti ödeme tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.