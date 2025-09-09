YKS Milli Sporcu üniversite tercih başvurularının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, YKS Milli Sporcu üniversite tercih başvuruları başladı mı? YKS Milli Sporcu üniversite tercih başvuruları ne zaman?

MİLLİ SPORCU TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adayların tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda bireysel olarak gerçekleştirilecek. Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Tercih süresi içerisinde adaylar, tercihlerini güncelleyebilecek veya değiştirebilecek.

Tercihlerle ilgili genel bilgilere, tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Ayrıca, 2025-YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar için Yükseköğretim Programları Kontenjan ve Koşulları da ilan edildi.