Yayınlanma: 19.04.2025 - 19:02

Güncelleme: 19.04.2025 - 19:02

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2025 YKS uygulamasına kısa süre kaldı. Sınavın ilk oturumu TYT 21 Haziran'da AYT ve YDT ise 22 Haziran günü gerçekleşecek. Peki, YKS ne zaman? 2025 Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu yıl düzenlenecek YKS sınavının ilk oturumu TYT 21 Haziran saat 10:15'te, ikinci oturumu AYT 22 Haziran saat 10:15'te, üçüncü oturum olan YDT ise 22 Haziran günü saat 15:45'te uygulanacak.

TYT'de adaylara 120 soru sorulacak ve 135 dakika verilecek. AYT'de 160 soru ve 180 dakika olacak. YDT oturumunda ise 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Bazı bölümler için istenen baraj puanları şöyle:

Hukuk (EA) 100.000

TIP (SAY) 50.000

Mühendislik (SAY) 300.000

Öğretmenlik (EA-SAY-SÖZ-YDİL) 300.000

Mimarlık (SAY) 250.000

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce kadar https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

YKS sonuçları ise 22 Temmuz 2025'te açıklanacak.

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

AYT’de; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden

sorular sorulacak.

YDT; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak.