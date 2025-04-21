YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gözü, 2025 YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına sayılı günler kala, ÖSYM’nin resmi duyurusu merakla bekleniyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 11:52

TYT, AYT ve YDT sınavları için ayrı ayrı Şubat ayında başvurular yapılırken gözler sınav takvimine çevrildi. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından geçmiş yıllarda uygulanan takvime bakıldığında, YKS sınav giriş belgelerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor.

Bu hesaba göre, 2025 YKS sınav giriş yerlerinin Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

ADAYLAR BELGELERİNİ NEREDEN ALACAK?

Sınav giriş belgeleri yalnızca dijital ortamda erişime sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr) şifreleriyle sisteme giriş yaparak, sınava girecekleri okulu, salonu, sıra numarasını ve sınav saatlerini görebilecek.

Belge üzerinde yer alan fotoğraf, adayın sınav günü kimlik kontrolü için de kullanılacak.

2025 YKS OTURUM TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 YKS oturumları şu şekilde olacak:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar


Etiketler: #TYT #Sınav Giriş Belgesi

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