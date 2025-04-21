YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca adayın gözü, 2025 YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına sayılı günler kala, ÖSYM’nin resmi duyurusu merakla bekleniyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
TYT, AYT ve YDT sınavları için ayrı ayrı Şubat ayında başvurular yapılırken gözler sınav takvimine çevrildi. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından geçmiş yıllarda uygulanan takvime bakıldığında, YKS sınav giriş belgelerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor.
Bu hesaba göre, 2025 YKS sınav giriş yerlerinin Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.
ADAYLAR BELGELERİNİ NEREDEN ALACAK?
Sınav giriş belgeleri yalnızca dijital ortamda erişime sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS (https://ais.osym.gov.tr) şifreleriyle sisteme giriş yaparak, sınava girecekleri okulu, salonu, sıra numarasını ve sınav saatlerini görebilecek.
Belge üzerinde yer alan fotoğraf, adayın sınav günü kimlik kontrolü için de kullanılacak.
2025 YKS OTURUM TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 YKS oturumları şu şekilde olacak:
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi
AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar
YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Yastığa başını koyunca bile düşünen burçlar hangileri?