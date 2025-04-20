MEB 2.dönem 2.yazılı sınavları ne zaman? MEB ortak sınavları hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem 2.ortak sınav tarihleri duyuruldu. Peki, MEB 2.dönem 2.yazılı sınavları ne zaman? MEB ortak sınavları hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl iki dönemde ikişer kez ortak sınav düzenliyor. Kapsamı genişletilen bu sınavlara artık 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Peki, MEB 2.dönem 2.yazılı sınavları ne zaman? MEB ortak sınavları hangi tarihte yapılacak?
2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. döneme ait ikinci sınavlar, 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, 6, 7 ve 10. sınıf öğrencileri için uygulanacak.
Geçtiğimiz yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.
Etiketler: #MEB #ortak sınav #milli eğitim bakanlığı
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