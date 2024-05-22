2 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı için öğrencilere uyarılar: Özel taktik belirleyin

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, adaylara kendilerini iyi hissettirecek ve zamanı iyi değerlendirmelerini sağlayacak bir taktik belirlemelerini önerdi. Sınava 10 gün kala çalışma temposunun biraz azaltılabileceğini, ezber gerektirecek notların tekrar gözden geçirilebileceğini söyleyen Yılmaz’ın adaylara uyarıları şöyle:

“Olumsuz duygu ve düşünceleri bir kenara bırakmalısınız. Sınava psikolojik olarak hazırlık, akademik hazırlık kadar önemlidir. Arkadaşlarınız ve aileniz ile olumsuz konuşmalar yapmaktan kaçının. Boş vakitlerinizde sevdiğiniz aktiviteleri yapmak, sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmek ve dinlenmek üzerinizdeki stres yükünü hafifletmenize yardımcı olacaktır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken fiziksel sağlığınıza zarar gelebilecek oyunlardan uzak durarak hafif etkinlikler gerçekleştirmenizdir.

TEST SIRALAMASI

Sınavlarda istediğiniz test ve sorudan başlayarak: n Kolayları önce yapabilirim. Böylece zorlara daha çok zaman kalır.

Yapabildiklerimi öne alarak moralimi yükseltebilirim.

Sorulara takılmaz, vakit kaybetmeden ilerlerim gibi sizi iyi hissettirecek ve zamanı iyi değerlendirmenizi sağlayacak bir taktik belirlemelisiniz.”

Adayların, gerçek sınavda uygulayacakları test sıralamasına karar vermeleri gerektiğini hatırlatan Hatice Yılmaz, şunları söyledi:

“Kalan son zamanda deneme çözmeye ağırlık verebilirsiniz. Bu denemeleri yaparken gerçek sınavda çözeceğiniz branş sıralamasına göre çözmeli ve hangi branşa ne kadar süre ayarlamalıyım planlarını yapmamız gerekir. Sınavda dışarıdan gelebilecek seslere hazırlıklı olabilmek için evde deneme çözerken evin normal yaşam şartlarında çözüm yapınız.”

BİR GÜN ÖNCE

Sınav günü uyanacağınız saatte kalkarak güne başlayın.

Sınavdan önce moralinizi bozacak, keyfinizi kaçıracak TV programları, online oyunlar, hoşlanmadığınız insanlar ve ortamlardan uzak durun.

Sağlığınızı bozabilecek yiyecekler tüketmeyin.

Sınavda giyeceğiniz kıyafetleri hazırlayın. Kıyafetlerin rahat ve hava durumuna uygun olmasını dikkate alın.

Sınava götüreceğiniz eşyayı hazırlayın. Tüm bu hazırladığınız eşyaları şeffaf dosya kâğıdının içerisine koyabilirsiniz.

Rahat bir uyku için ılık bir duş alıp uyumak için gevşeme ve nefes egzersizi yapabilirsiniz.

Sınava gireceğiniz okula öncesinde gidip sınav günü için planlama yapabilirsiniz.

SINAV SONRASI

Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecek. Talep edilmeyen soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacak. 28 Haziran tarihinde sonuçlar açıklanacak.

Beklediğinden farklı sonuç alan öğrenciler için itiraz etme hakkı var. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb. gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında (https:// odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

SIK YAPILAN YANLIŞLAR

Sınav günü 1. oturum sonrası 45 dakikalık arada öğrencilerle soruları konuşmak.

Uzun soruları gördüğünüzde bu soru kesin çok zordur deyip soruyu atlamak.

Tercih listenizi LGS puanına göre düzenlemek.

Sınavda tüm şıkları okumadan ilk doğru gelen şıkkı işaretlemek.

Sınavda optik forma işaretlemeyi son ana bırakmak.

SORULAR NASIL ÇÖZÜLMELi?

Bir soruyu çözemediğiniz zaman o soruyla inatlaşıp vakit kaybetmemelisiniz çünkü çözmeniz gereken başka sorular var.

Takıldığınız soruya işaret koyup testi bitirdikten sonra geri dönmelisiniz. Böylece bazen işin içinden çıkamadığınız soruya tekrar dönüp baktığınızda basit bir ipucu görebilirsiniz.

Sınavda dört şık arasından sadece birini eleyebildiyseniz o soruyu boş bırakmanız daha doğru olur ama iki şık arasında kalırsanız ilk akla gelen şık genelde doğrudur.

DOĞRU YÖNETİN

Her branş seviyesinde soruların kendi içerisinde çok kolay, kolay, orta zor, çok zor gibi gruplara ayrıldığını unutmamalısınız. Kolay soru geldiğinde bunun altında başka bir şey vardır gibi düşüncelere girmemelisiniz.

Sınavı bitirdikten sonra kitapçık türü, kodlanması gereken alanlar, boş bırakılan sorular ve kaydırma yapılıp yapılmadığı gibi durumlar kontrol edilmeden sınav kâğıdı teslim edilmemelidir.

Unutmayın sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay geliyordur. Sınava hazırlanmak kadar sınav anını doğru yönetmekde başarı için önemli bir adımdır.