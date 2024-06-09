Yayınlanma: 09.06.2024 - 09:57

Güncelleme: 09.06.2024 - 09:57

AYT sınavı öncesinde, sınava girmeyecek olan öğrenciler "AYT'ye girmezsem ne olur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, AYT sınavına girilmezse ne olur? 2024 AYT'ye kaç kişi girecek?

AYT SINAVINA GİRMEZSEM NE OLUR?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılan ancak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuru yapmayan ya da başvuru yaptığı halde sınava girmeyen adaylar, TYT'den aldıkları puanla tercih yapabilecek. Sadece TYT puanı ile bazı üniversitelerin 2 yıllık eğitimleri ve Meslek Yüksekokulları alım yapmaktadır.

Tüm YKS başvuru sahiplerinin, zorunlu olarak Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları gerekmektedir. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. Ancak, 2023-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanlarına dayalı bir lisans programına yerleşmek istiyorsanız 2024-AYT veya 2024-YDT oturumlarına başvurmanız ve katılmanız gerekmektedir.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunludur.

AYT'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek.