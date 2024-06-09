Yayınlanma: 09.06.2024 - 10:01

Güncelleme: 09.06.2024 - 10:01

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde, Lefkoşa’da ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de toplam 245 sınav merkezinde düzenlendi. Peki, AYT-YDT saat kaçta başlayacak ve bitecek? AYT kaç dakika, kaç soru?

AYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YDT OTURUMU HAKKINDA

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak. Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.