YKS sınavına yönelik tartışmalar sürüyor: YKS’de hatalı soru iddiası

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) bir biyoloji sorusunun, “kavram karmaşası yarattığı ve iki doğru yanıtı olduğu” gerekçesiyle iptali istendi.

Biyoloji öğretmeni Fatma Soysal, soruyla ilgili itirazını şöyle anlattı:

“AYT biyoloji 40. sorusunda, Ksilem ve Floem’in ortak özelliği sorulmuş ve doğru yanıt olarak A seçeneği, ‘Bitkiye mekanik destek sağlama’ verilmiştir. Ancak Floem dokusunun bitkiye mekanik destek sağlamasını bu dokuda bulunan floem sklerankiması lifleri sağlar. Bu hücrelerin çeperlerinde sekonder kalınlaşma vardır. Bu bilgi Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıf Biyoloji kitabında bitkisel dokular işlenirken ‘Sklerankima’ başlığı altında açıkça verilmiştir.

Dolayısıyla sorunun doğru kabul edilen A seçeneğinin nedeni elenen C seçeneğidir. Bu nedenle soruda A ve C seçeneklerinin her ikisi de doğrudur.

Soru, Ksilem ve Floem’in sadece taşıma yapan boruları (odun borusu ve soymuk borusu) dikkate alınarak hazırlanmışsa A seçeneği de doğru olmaz; çünkü odun borularında çeper kalınlaşması olduğu için desteklik sağlar, fakat soymuk borularda çeper kalınlaşması olmadığı için desteklik sağlamaz.”

MATEMATİK SORUSU

AYT matematik testinde hatalı olduğu idda edilen “türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma” sorusunun da ÖSYM tarafından incelendiği öğrenildi.