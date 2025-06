YKS sınavına artık saatler kala adaylar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. 21-22 Haziran'da üniversite sınavlarına girecek olan adaylar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken eşyaları merak ediyor. Peki, YKS sınavında ne yasak? 2025 YKS sınavına girerken neler yasak?





YKS SINAVINA GİRERKEN NELER YASAK?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla;

Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), basit tokalı kemer, basit tel toka, lastik toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır

YKS'YE HANGİ EŞYALARLA GİRİLİR?

Sınav salonuna sadece nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ve ÖSYM sınav giriş belgesi ile girilebilir.

Şeffaf şişede su getirmek serbesttir; ancak etiketsiz ve logolu olmamalıdır.

Tıbbi zorunluluğu olan cihaz ya da ürünleri kullanmak isteyen adaylar, öncesinde ÖSYM’ye başvurarak özel izin almak zorundadır.