YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:57

Güncelleme: 18.07.2023 - 10:57

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) 18 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise 19 Haziran'da cevapladı.

2023-YKS, 81 il ve Lefkoşa'da, 228 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Rekor sayıda adayın başvuru yaptığı 2023-YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de 513 bin 6 görevli, ikinci oturumu olan AYT’de 380 bin 5 görevli, son oturum olan YDT’de 55 bin 205 görevli yer aldı. 2023-YKS’de yaklaşık 1 milyon kişi görev aldı.



Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları 18 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00'den itibaren erişime açıldı.



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS (TYT, AYT ve YDT) sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS 2023 tercih tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir duyuru henüz yok. Geçen yıl tercihler 27 Temmuz'da başlamıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.