Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:58

Güncelleme: 16.07.2023 - 10:58

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılır. DGS bu yıl 464 bin 281 adayla gerçekleşti. Sınava katılan öğrenciler sonuç tarihinin yaklaşması ile araştırmlarına hız kazandırdı. Yurttaşlar 2023 DGS'nin ne zaman açıklanacağını, nereden sonuçlara bakılacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuçlarına nereden bakılır?

2023 DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulandı.

2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

2023 DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2023 DGS sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilebilecek.