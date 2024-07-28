Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:06
Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Temmuz'da meydana gelen depremler...

28 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

2024.07.28 08:10:03  40.7817   31.0415        9.5      -.-  1.6  -.-   HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)                        

2024.07.28 07:52:40  39.5602   28.8392       16.2      -.-  1.6  -.-   AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                 

2024.07.28 07:32:00  39.5307   28.7765        7.7      -.-  2.4  -.-   AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    

2024.07.28 07:23:43  40.2315   31.7557        5.0      -.-  2.4  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                       

2024.07.28 07:17:32  38.3460   37.2167        6.1      -.-  2.3  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

2024.07.28 06:39:59  38.1752   27.1312        5.0      -.-  1.3  -.-   SASAL-MENDERES (IZMIR)                            

2024.07.28 06:36:42  39.7273   26.4002       13.2      -.-  1.6  -.-   CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE)                        

2024.07.28 06:29:16  39.5047   26.2095        5.3      -.-  1.8  -.-   BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE)                    

2024.07.28 06:23:13  38.1295   37.1370        5.0      -.-  3.1  3.3   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

2024.07.28 04:42:51  38.4755   39.3165        1.8      -.-  1.3  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         

2024.07.28 03:47:44  38.2412   38.5912        5.1      -.-  1.3  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

2024.07.28 03:28:15  37.4902   35.3488        5.2      -.-  1.3  -.-   EBRISIM-ALADAG (ADANA)                            

2024.07.28 02:03:24  41.2778   42.9487        4.5      -.-  1.1  -.-   SAZLICAYIR-HANAK (ARDAHAN)                        

2024.07.28 01:51:05  38.4783   37.3293        8.0      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.07.28 01:41:50  36.8425   35.9777       11.9      -.-  1.8  -.-   GOLOVASI-YUMURTALIK (ADANA)                       

2024.07.28 01:31:38  39.5118   26.1317       10.9      -.-  3.1  3.0   KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                       

2024.07.28 00:53:26  37.3753   36.4613        2.0      -.-  1.8  -.-   SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.07.28 00:19:37  40.6597   35.7542       29.7      -.-  1.5  -.-   YAGMUR-(AMASYA)      


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